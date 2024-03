„Die Frau hatte wirklich Glück, das hätte blöd ausgehen können“, sagt Daniel Fleischhacker, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Faak. Eine Stand-up-Paddlerin war Samstag am frühen Nachmittag in den Faaker See gestürzt, aus eigener Kraft schaffte sie es nicht mehr zurück auf ihr Board. Die Frau wurde von einer anderen Person über Wasser gehalten und schließlich auf ein Ruderboot geholt. Um 14.07 Uhr ging der Notruf ein. Wasserrettung und Feuerwehr Faak am See wurden alarmiert. „Da unsere Einsatztaucher gerade zur Jahresbesprechung vor Ort waren, waren wir bereits eine Minute später auf dem Weg zum Einsatzort“, so Fleischhacker. Zwischen Insel und Bundessportzentrum wurde die stark unterkühlte Frau auf das Einsatzboot geholt. Rettung, Notarzt und Feuerwehr-Arzt warteten bereits im Strandbad.

Nur mit Neoprenanzug

Der Faaker See hat aktuell etwa acht Grad. Die Wasserretter weisen darauf hin, dass man bei diesen Temperaturen nur mit angemessener Ausrüstung (Neoprenanzug) unterwegs sein sollte.