Große Wellen schlug vor wenigen Tagen die Idee eines temporären Spazierweges über den Wörthersee. Ein Projekt, das Künstler Christo 2016 am Iseosee in Italien mit dem Titel „The Floating Piers“ verwirklichte und sich nun der Pörtschacher Gemeinderat Mario Gappnig (SPÖ) am größten See Kärntens gut vorstellen kann. Entsprechend kontrovers wurde die Vision diskutiert. „Bitte auch gleich Schienen verlegen, zur Entlastung der Bahntrassenanrainer“, schrieb ein User mit ironischem Unterton. Das Team Kärnten begrüßt wiederum die Idee.