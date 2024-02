Tag drei und noch kein Ende in Sicht. Momentan macht sich die Süßigkeitenabstinenz noch nicht bemerkbar, die Fastenzeit geht aber noch lange. Nicht gerade hilfreich ist dieses Memo, in dem ich Ihnen mehrere Zuckerln serviere, zum Beispiel einen Spazierweg über den Wörthersee, ein inoffizielles GTI-Treffen und eine neue Tierarztpraxis. Wer auf Ente verzichtet, muss ebenfalls stark bleiben. Halten Sie durch!

Steg über den See, eine neue Tierärztin und die Fortsetzung eines Gemeinde-Kampfes

Zu Fuß von Pörtschach nach Maria Wörth zu gehen, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Mit einem Spazierweg am See soll das aber möglich werden. Die Diskussionen laufen.

➜ Debatte über eine spektakuläre Aktion

Theresa Schmid verwirklicht sich ihren Lebenstraum und eröffnet eine Tierarztpraxis in der Klagenfurter Innenstadt. Modernste Technologie steht ihr zur Verfügung.

➜ Das ist die neue Tierärztin in Klagenfurt [Plus]

Der Amtsleiter der Gemeinde Maria Rain soll den Ex-Vizebürgermeister niedergeschlagen haben. Man einigte sich vor Gericht auf eine Diversion, der Streit geht aber weiter.

➜ Auf Diversion folgte ein Faschingsposting

Bild der Woche

Jahrelang untersuchte der Paläobiologe Johannes Happ aus Klagenfurt, was hinter diesem 15 Millionen Jahre alten Fundstück steckt. Jetzt ist klar: Man hat eine einzigartige Entenart entdeckt, die nach dem Fundort in Kärnten benannt wird.

➜ Diese Knochen sind eine weltweite Seltenheit [Plus]

Zitat der Woche

➜ Szene wird von Behörden beobachtet [Plus]

Klagenfood: Ein Wasserbüro und ein Gourmet-Treffpunkt

Der Wörthersee ist nicht nur sein Zuhause, sondern auch sein Arbeitsplatz. Christian Pontasch-Müller fischt im See nach wahren Delikatessen, die er seit acht Jahren am Benediktinermarkt verkauft.

➜ Alles vom Fisch gibt es bei ihm am Markt [Plus]

Trüffel, Kaviar, hochwertigen Wodka und Champagner. Bei Slavica Todorovic finden echte Feinschmecker alles, was ihr Gourmet-Herz begehrt. Im „Kaviar am Markt“ kann man aber nicht nur einkaufen, sondern sich durch die breite Produktpalette auch kosten.

➜ Gourmets kommen im „Kaviar am Markt“ auf ihre Kosten [Plus]

Furtgehen: Umstrittene Party in der „Eventstage“

Um 19 Uhr stieg am Freitag eine Premiere in der Klagenfurter „Eventstage“. In den Räumlichkeiten des früheren Bollwerks geht eine Party für Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren über die Bühne. Es gibt keinen Alkohol und keine Zigaretten, trotzdem ist die Aktion heftig umstritten.

➜ Jugend-Party spaltet die Meinungen