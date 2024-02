Um fünf Uhr morgens ist Christian Pontasch-Müller mit seiner Fischerzille, einem Boot, bereits am Wörthersee unterwegs - und das täglich und egal bei welchem Wetter. Der 53-Jährige ist einer der wenigen Berufsfischer am See, denn für das Fischen braucht man eine Lizenz. Seine Netze legt Pontasch-Müller vor Dellach aus, dort bewirtschaftet er ein circa 45 Hektar großes Fischwasser. Hauptsächlich Reinanken, aber auch Seeforellen, Waller, Barsche oder Hechte gehen dem Maria Wörther ins Netz. Pontasch-Müller sorgt für den Erhalt der Reinanke im Wörthersee, damit der schmackhafte Fisch auch in Zukunft auf den Teller kommen kann und legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und betreibt daher auch eine nachhaltige Fischzucht.