Die Gerüchteküche brodelte, jetzt wurde es bestätigt: Martina Derhaschnig ist die neue Marktkoordinatorin der Stadt Klagenfurt. Im Rahmen einer Pressekonferenz (passenderweise bei „Frierss“ am Benediktinermarkt) wurde die 33-Jährige in ihrer neuen Funktion von Bürgermeister und Marktreferent Christian Scheider (Team Kärnten) vorgestellt. Sie folgt damit auf Alexander Adamitsch, der auf eigenen Wunsch in eine andere Abteilung wechselt. Derhaschnig ist damit erste Marktkoordinatorin – bis dato hatten nur Männer diese Position inne.

Derhaschnig, die am 15. Februar mit ihrem Job startet, hat sich für ihre neue Aufgabe viel vorgenommen: „In erster Linie will ich Ansprechpartnerin für die Sorgen und Interessen der Fieranten und Gastronomen am Markt sein.“ Hierfür will sie laufend vor Ort sein und mit den Betroffenen ins Gespräch kommen. Auch die Markterweiterung sei ihr ein wichtiges Anliegen. „In diesem Zusammenhang möchte ich mit alten und neuen Fieranten Gespräche führen und sie auf die Märkte holen“, so Derhaschnig. Im Mittelpunkt ihres Interesses, wobei das Marktleitbild nicht vernachlässigt werden darf: ein ausgewogener und vielfältiger Branchenmix und das Angebot von Nischenprodukten. Zudem möchte sie sich der Digitalisierung der Märkte (Kassensystem, Onlineauftritte, digitaler Marktplan und mehr) widmen – nämlich auch der Wochenmärkte in Waidmannsdorf und Viktring. Gemeinsam mit Thomas Egger vom Beratungsunternehmen „Egger & Partner“ will sich Derhaschnig um den Ausbau der Infrastruktur kümmern. Oberste Priorität: die Toilettenanlagen am Markt.

„Mit Martina Derhaschnig haben wir eine kompetente Marktkoordinatorin gefunden, die aufgrund ihrer Erfahrungen im Bereich Marktwesen und Stadtmarketing wie maßgeschneidert für den Job ist“, so Scheider bei ihrer Vorstellung. Die Klagenfurterin hat in den letzten eineinhalb Jahren im Stadtmarketing gearbeitet und dabei wertvolle Erfahrungen gesammelt. Während dieser Zeit war sie maßgeblich an der Gestaltung des „Afterwork“-Marktes und der Feierlichkeiten zum 75-jährigen Jubiläum des Benediktinermarktes beteiligt. Außerdem war sie aktiv in den Strategiegruppen für das Marktleitbild und den Christkindlmarkt involviert.

Martina Derhaschnig hat sich in einem langen, internen Auswahlverfahren durchgesetzt. Ende voriger Woche fand das letzte Hearing statt. Dieses verließ sie dann als frisch designierte Marktkoordinatorin. Kritik bezüglich ihrer Bestellung kam von der SPÖ. Man fragt sich, ob ein Auswahlverfahren mit lediglich zwei Bewerbern zu einem optimalen Ergebnis im Sinne der Klagenfurter Märkte führen kann. Letztlich handle es sich hier um einen Alleingang des Marktreferenten Scheider, der auch die Verantwortung hierfür zu tragen hat, heißt es in einer SPÖ-Stellungnahme.