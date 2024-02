Der Posten zum Marktkoordinator wurde intern ausgeschrieben, nachdem Alexander Adamitsch den Wunsch geäußert hatte, in eine andere Abteilung zu wechseln. Er ist zukünftig der Lebensmittelaufsicht zugewiesen. Martina Derhaschnig, aktuell noch beim Klagenfurter Stadtmarketing tätig, ging als Bestgereihte in das letzte Hearing am Freitag und verließ dieses offensichtlich als frisch designierte Marktkoordinatorin. Das ist zumindest aus wohlinformierten Kreisen zu hören. Die Neubesetzung wird in der nächsten Stadtsenatssitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.