Wenn Klagenfurt noch schläft, ist der Benediktinermarkt schon lange wach. Zumindest donnerstags und samstags, wenn sich rund 100 Fieranten im Morgengrauen einfinden und ihre Stände aufbauen. Am Benediktinermarkt gibt es alles - Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse und vieles mehr bieten Händler aus Kärnten und der Alpe-Adria-Region an, die sich zwischen Verkäufern aus Kroatien, Ungarn oder den Niederlanden einreihen. All das schon seit 75 Jahren.