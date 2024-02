Es ist fix: Das „Afterwork“ am Klagenfurter Benediktinermarkt, von Anfang an ein Erfolgsgarant, geht auch in diesem Jahr wieder über die Bühne. Allerdings: In diesem Jahr findet es nicht an sechs Terminen, sondern nur fünf Mal statt. Der Grund: die 7. Ausgabe der UEFA-Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland ausgetragen wird. „Am Neuen Platz findet anlässlich des Fußball-Großereignisses am Neuen Platz ein Public Viewing statt“, erklärt dazu die neue Marktkoordinatorin Martina Derhaschnig im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Dem wolle man nicht in die Quere kommen und verzichte daher auf einen „Afterwork“-Termin.

Am Konzept selbst will man wenig ändern. Wie schon die Jahre zuvor soll das „Afterwork“ an den Freitagnachmittagen im Sommer mit kulinarischen Genüssen, DJ-Klängen und Livemusik junger, heimischer Bands auf den Markt locken. Ein genaues Programm (im Zusammenhang mit Acts und DJs) steht noch nicht fest, dafür aber eben die Termine, nämlich am 24. und 31. Mai, 30. August, 6. sowie 13. September. Am 5. Oktober findet übrigens wieder ein großes Erntedankfest am Benediktinermarkt statt.