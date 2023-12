Seit über 30 Jahren bietet Familie Schaschel regionale Bauernspezialiäten, wie beispielsweise Speck, Salami, Schinken, Bauernbrot und, und, und an. Der Kärntner Familienbetrieb ist für seine herausragende Qualität, seine nachhaltige Erzeugung und den würdevollen Umgang mit Lebensmitteln bekannt. „Für unsere Selcher reisen die Leute zu Ostern sogar aus Wien an“, erklärt Junior-Chef Stephan Schaschel. Mit einem Bauernstand sind die Schaschels im Klagenfurter Südpark vertreten.

Jetzt setzt der Familienbetrieb zum Expansionskurs an: Künftig wird Stephan Schaschel, der bei seinem unternehmerischen Projekt von Mama Marissa und Papa Josef tatkräftig unterstützt wird, mit seinen Produkten am Klagenfurter Benediktinermarkt vertreten sein und folgt damit dem „Kulinarium wie daham“, das vor gut einem Jahr die Pforten schloss und den Markt verließ. Rund 70.000 Euro investierte der gelernte Maurer in den Marktstand in der Nordhalle. Auf knapp 20 Quadratmetern wird der 28-Jährige, der bei seinem unternehmerischen Projekt von Mama Marissa und Papa Josef tatkräftig unterstützt wird, seine Produkte anbieten. Das Hauptaugenmerk des Angebotes soll auf Milchprodukten, im speziellen Käse, liegen. „Wir haben sechs Sorten im Angebot, die aber laufend variieren“, so Schaschel. „Der absolute Renner ist der Vorarlberger Bergkäse.“ Aber auch die altbewährten Wurst- und Fleischspezialitäten werden über den Ladentisch gehen. Leberkäsesemmeln und belegte Brote gibt es auch zum Mitnehmen. Den Onlineshop „Dein Gourmet“, in dessen Rahmen Stephan Schaschel Spezialitäten aus ganz Europa anbietet, ist einstweilen (bis Jänner) einmal offline.