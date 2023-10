Das Marktleben liegt Barbara Kropiunig im Blut. Schon die Eltern der heute 45-Jährigen waren mit einem Stand auf diversen Märkten in Kärnten, Slowenien und Norditalien vertreten. Mittlerweile steht die jüngste von insgesamt drei Schwestern an der Front des Familienbetriebes, der in Suetschach im Rosental beheimatet ist und neben einem mobilen Marktstand auch einen Hofladen sowie die Buschenschenke und eine Jausenstation Kurasch umfasst.