Vor acht Jahren eröffnete im Osten von Klagenfurt das erste Restaurant der deutschen Kette „Cafe Del Sol“, einer Marke der Gastro & Soul GmbH. Nachdem das System-Gastronomie-Konzept mit Architektur im Kolonial-Stil zu Beginn für Aufregung und großen Andrang gesorgt hatte, wurde es in den letzten Jahren ruhiger um das Lokal. Serviert wird Frühstück, Mittag- oder Abendessen, beliebt war zuletzt vor allem das „All you can eat“-Frühstücksbuffet.