Die einen halten es für einen verspäteten Faschingssscherz oder einen verfrühten Aprilscherz, die anderen sind der Idee nicht abgeneigt und ärgern sich über jene, die von vornherein alles schlechtreden und verhindern wollen. Auf jeden Fall sorgt der Plan, einen temporären Spazierweg über den Wörthersee zu errichten, für Diskussionen. Auch unser User diskutieren über die Idee, die bei einer Klausur zur Zukunft der Gemeinde Pörtschach präsentiert wurde und sowohl bei der Bürgermeisterin als auch bei Touristikern anklang fand.

Nicht so bei User Knabber: „„Lagunenprojekte, unterirdische Bootshäuser mit Zufahrtskanal, Seilbahn übern Wörthersee, ein Betonturm am Hügel mit Salzhöhle drinnen, bald Lärmschutzwände bis in den Himmel, rundherum das Ufer und der Hügel zubetoniert … und jetzt noch das Ganze mit Plastik garniert! Pörtschach ist wirklich ein Vergnügungspark für Leute mit Irrsinnsideen…“ Satiricus kritisiert: „Alle Gemeinden jammern, dass für wichtige Angelegenheiten hinten & vorne das Geld fehlt.

Und dann gehen (vermeintlich wichtige) Kommunalpolitiker her und wollen sich mit solchen ‚Kuriositäten‘ wohl ein Denkmal setzen!“

Was macht die Schifffahrt?

Andere wiederum haben gleich - ironisch - weitere Attraktionen und Neuerungen parat, wie etwa Hausberger Horst: „Bitte auch gleich Schienen verlegen, zur Entlastung der Bahntrassenanrainer.“ User tossejorge meint, da könne man ja gleich den See so weit ablassen, um zu Fuß nach Maria Wörth zu gehen.

Andere stört, dass man Pläne für neue Attraktionen schmiedet, lange geforderte Neuerungen aber nicht umgesetzt werden. So fordert etwa User Bond endlich einen Rundweg um den See, den jeder benutzen kann: „Immerhin gehört der See der Öffentlichkeit. Es wäre an der Zeit, dass die Öffentlichkeit auch Zugang hätte.“ Und häschenklein sorgt sich um die Schifffahrt: „Sollen die die Anker werfen?“

Andererseits solle man nicht jede Idee gleich im Keim ersticken, meinen andere User. Und franzeberhofer gibt zu bedenken: „Auch der Turm am Pyramidenkogel wurde von manchen als Schwachsinn abgetan.“

