Einmal übers Wasser gehen, wie es schon Christo gemacht hat. Nicht der ähnlich klingende und für viele auserkorene Erlöser, sondern der mittlerweile verstorbene Inszenierungskünstler realisierte im Sommer 2016 diese Vision. Er errichtete am Iseosee in der Lombardei eine drei Kilometer lange Stoffbahn, nannte sie „Floating Piers“ und hielt sie zwei Wochen lang geöffnet. 1,3 Millionen Menschen sollen über den Wassersteg auf die Inseln Monte Isola und San Paolo gegangen sein. Eine Idee, die nun auch am Wörthersee gelandet ist.