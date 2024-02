Gewalttat in einem Zug in Kärnten: Am Mittwoch gegen 21 Uhr wurde ein rumänischer Staatsangehöriger (34) von einem Schaffner in einem Zug der ÖBB von Klagenfurt nach Salzburg kontrolliert. Dabei konnte der Mann keine gültige Fahrkarte vorweisen, woraufhin der Schaffner (56) den Mann am Bahnhof in Pörtschach aus dem Zug verweisen wollte. Daraufhin wurde der Rumäne aggressiv und schlug dem Schaffner ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Der Rumäne flüchtete daraufhin aus dem Zug.

Rumäne schwer betrunken

Eine Kollegin (33) des Schaffners beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Im Zuge der Sachverhaltsklärung im Bahnhof Pörtschach durch Beamte der Polizeiinspektion Pörtschach kam der Beschuldigte auf den Bahnsteig zurück und wurde von der Zeugin wiedererkannt. Um 21.20 Uhr konnte der Beschuldigte von den Beamten vor Ort festgenommen werden. Der verletzte Schaffner gab an, dass er sich in Salzburg in das UKH begeben werde, der Verletzungsgrad ist derzeit unbekannt.

Aufgrund der starken Alkoholisierung war eine Einvernahme des beschuldigten Rumänen am Mittwoch nicht möglich. Nach Kontaktaufnahme mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) ordnete dieses die fremdenrechtliche Festnahme an. Der 34-Jährige wurde daraufhin in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen.