Am Mittwoch gegen 19 Uhr suchte ein Mann (28) aus dem Bezirk Villach-Land die Wohnung eines Paares im Klagenfurter Stadtteil Waidmannsdorf auf. Er versteckte sich im Stiegenhaus und wartete auf die beiden. Als die Frau (30) alleine nach Hause kam, bedrohte er diese, nach deren Aussage, mit einem Messer und drohte ihr, sie umzubringen.

Im Zuge des Streitgesprächs gelang es der 30-Jährigen den Mann vor die Tür zu drängen und diese zu verriegeln. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Es wurde sofort eine intensive Fahndung im Nahbereich des Tatorts eingeleitet, an der neben mehreren Streifen aus dem Stadtgebiet von Klagenfurt zwei Streifen der Bereitschaftseinheit, eine Streife der Schnellen Interventionsgruppe, einer Streife der Einsatzeinheit, eine Diensthundestreife und das Einsatzkommando Cobra beteiligt waren.

Schon einmal in der Wohnung

Gegen 19.30 Uhr konnte der Beschuldigte von der Cobra in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Messer wurde bei dem Beschuldigten keines gefunden werden. Im Zuge der Durchsuchung konnte bei ihm jedoch eine kleine Menge Heroin entdeckt und sichergestellt werden.

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass sich der Täter wohl schon am 6. Februar gegen 18 Uhr Zutritt zur selben Wohnung verschafft hatte, um gegen das Paar Gewalt auszuüben. Zu dieser Zeit war jedoch nur der Besitzer (42) der Wohnung und Vermieter des Paares anwesend, welcher den 28-Jährigen vertreiben konnte. Dieser wurde nach seinem „Auftritt“ am Mittwoch in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert und wird im Laufe des Donnerstags ausführlich zum Vorfall einvernommen.