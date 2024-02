Von den einen werden sie verteufelt, von den anderen schmerzlich vermisst. Das Thema GTI polarisiert in Kärnten seit Jahren. Fix ist: Das Aus des offiziellen Treffens ist längst besiegelt. Heuer wird sich die GTI-Fangemeinde von 26. bis 28. Juli in Wolfsburg (Deutschland) treffen. „Coming Home - Reloaded“ lautet das Motto auf Einladung von Volkswagen. Wolfsburg statt Wörthersee? Mitnichten. In Social Media-Gruppen kündigen zahlreiche Tuning-Fans mittlerweile an, auch heuer wieder zu den inoffiziellen Treffen nach Kärnten kommen zu wollen. „Wir bleiben dem See treu“, heißt es da etwa. Auf die Frage eines Gruppenmitgliedes, wer denn heuer alles zum See fährt, gibt es eine eindeutige Antwort: „Fix dabei!“. Und auch das Datum eines inoffiziellen Treffens steht offenbar schon fest. Und es hat Tradition. „Wörthersee 2K24“ soll zu Christi Himmelfahrt von 9. bis 12. Mai über die Bühne gehen. Die Kleine Zeitung bat den Administrator der Facebook-Gruppe „GTI-Treffen 2024 - Ich bin dabei!“ um ein Statement. Eine Antwort blieb allerdings aus.