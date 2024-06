Der Wörthersee ist mit seinem türkisblauen Wasser die sommerliche Traum-Destination schlechthin. Auch Genussmenschen kommen voll auf ihre Kosten, denn das kulinarische Angebot lockt mit einer Dichte an Haubenrestaurants. Und wer sehen und gesehen werden will, fährt stilecht mit dem Motorboot an die Bar oder in das Restaurant. Der Motoryachtclub Kärnten hat jetzt eine Seekarte herausgebracht, der zufolge mehr als 30 Restaurants und Lokale mit dem Boot (auch Segelboot) angesteuert werden können. „Für uns ist der Gast, der mit dem Boot kommt, ein wichtiger Gast“, erklärt dazu Thomas Jilly, der das Jilly Beach an der Pörtschacher Promenade betreibt. Übrigens: Auch Gäste, die mit dem Standup-Paddel kommen, sind vielerorts gerne gesehen, allerdings komme es hier auf den jeweiligen Dresscode an.

Und der Spaß beginnt schon in der Landeshauptstadt Klagenfurt. Von der Villa Lido, die für ihre italienischen Spezialitäten bekannt ist, geht es mit dem eigenen Motorboot oder einem Motorboot-Taxi weiter in das Restaurant Maria Loretto, dem wohl begehrtesten Platz am Wörthersee, der auch noch mit viel Genuss aufwarten kann. Im schönen Seegarten oder drinnen tafelt man Fischküche und internationale Klassiker. Zuvor lockt allerdings noch das Restaurant Laguna zu einem kulinarischen Kurzurlaub in das Seepark-Hotel.

Haubenkoch Hubert Wallner ist am Wörthersee gleich drei mal vertreten © Helmuth Weichselbraun

Den Wörthersee zweifelsohne für sich entdeckt hat der Kärntner Haubenkoch Hubert Wallner. Nach dem Gourmet Restaurant Hubert Wallner und dem Bistro Südsee (jeweils in Dellach) eröffnete er vor wenigen Wochen gemeinsam mit Sommelier Klaus Dolleschall sein bereits drittes Restaurant, das Bistro Seensucht im Hotel Aenea. Alle Lokale Wallners sind mit dem Boot erreichbar. „Vor allem tagsüber kommen die Gäste gerne mit dem Boot“, weiß „Bistro Seensucht“-Geschäftsführer Klaus-Michael Dolleschal aus Erfahrung. „Abends nehmen sie lieber das Auto.“

Mit Spitzenküche und einer Traumaussicht lockt dann das Lakeside in Reifnitz. Im Hotel Restaurant Sille geht es dann weiter mit Kaffee, Kuchen und Torten, wobei letztere aus der hauseigenen Konditorei stammen. Das Café und Bistro Flaschenpost ist eine weitere Anlaufstelle zum Genießen und Feiern am Ufer des Wörthersees. „Unsere Spezialität sind unsere belegten Fladenbrote oder unsere Kärntner Jause. Ab zehn Personen kochen wir auch aus“, erklärt Hausherr Herwig Stotter-Mischkulnig. Die Linde Seebar überrascht mit mediterranen und asiatischen Gerichten sowie frisch zubereiteten Sushi-Variationen. Im Linde Restaurant werden neben Klassikern der österreichischen Küche täglich frischer Fisch aus der hauseigenen Fischerei serviert. Mit direkter Seelage überzeugt auch das Hotel Restaurant Seewirt zwischen Maria Wörth und Dellach.

Auch das Lakeside in Reifnitz besticht mit Kulinarik und einem sagenhaften Ausblick © Daniel Raunig

Eine Gartenterrasse am See mit Bademöglichkeit bietet das Weiße Rössl. Das Ungeheuer, eine der angesagtesten In-Locations am See, bietet eine gute Küche. Denn die beiden Gastro-Profis Eva-Maria Neuschitzer und Armin Krautzer tischen ihren Gästen einen modernen Sommermix mit Einflüssen aus den internationalen Küchen auf.

Und schon legt man in Velden an. Der Sol Beachclub ist seit Jahren einer der Hotspots am See. Zwischen Palmen und echtem Sandstrand genießt man den Sommer am Wörthersee. In Velden geht es dann mit der Marina Lounge Café Werft Schmalzl, dem Veldener Traumschiff, dem Restaurant Seespitz im Schloss Velden, dem Strandclub, Restaurant Portofino im Seehotel Europa und dem Seerestaurant Rosé Villa Bulfon Schlag auf Schlag – da heißt es anlegen, genießen und wieder ablegen.

Auf dem Weg zurück nach Klagenfurt ist ein Abstecher in den Electric Garden, dem Lieblingsplatz am See vieler Einheimischer, ein absolutes Muss. „Wir sind auch offizielle Anlegestelle der Wörthersee-Schifffahrt“, erklärt Gastronomin Janin Baumann, die sich jedes Jahr über zahlreiche Gäste freut, die mit dem Motor,- Elektro- aber auch Segelboot anlegen. Nächste Station: Hubert Wallners ehemalige Wirkungsstätte, das Seerestaurant Bad Saag, wo jetzt Heimkehrer Winnie Brugger den Kochlöffel schwingt.

Heimkehrer Winnie Brugger kocht im Bad Saag auf © Helmuth Weichselbraun

Leger und elegant beschreibt der Gourmetführer Falstaff die Atmosphäre auf den Terrassen des Porto Bello im Hotel Schloss Seefels. Im Werzers Badehaus trifft man auf ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne und verspricht seinen Gästen ein Erlebnis für alle Sinne. Im Werzer Strandcasino Ranas, welches ebenfalls direkt am Wörthersee liegt, kann sich jeder Gast als VIP fühlen – ob Frühstück mit Seeblick, Lunch mit den Geschäftsfreunden oder einen unvergesslichen Grillabend mit Livemusik auf der Terrasse. Im Lake´s Restaurant-Bar-Lounge kann man tagsüber im Beachclub speisen, abends verwandelt sich die lässige Lounge in eine chillige Party-Location mit Beachbar. Und, ob After-Work-Drinks in der Bar oder köstliche Menüs am Steg: Das Jilly Beach in Pörtschach , das über insgesamt sechs Bootsanlegeplätze (unter anderem mit E-Ladestationen) verfügt, ist mit seinem beeindruckenden Ambiente die passende Location für jeden Anlass.

Mit hausgemachten, regionalen Köstlichkeiten direkt in der Ostbucht von Pörtschach mit Blick auf Maria Wörth verwöhnt die Seevilla Christina. Auch die Seeterrasse der Parkvilla Wörth mit prachtvollem Ausblick auf die gegenüberliegende Bergkette und die Halbinsel Maria Wörth ist der ideale Ort zum Frühstücken, Lunchen oder auch nur um ein Glas Wein zu trinken. Das neue See-Restaurant Franz & Bruno in der Villa Rainer bietet höchsten Genuss mit Qualität für Lebensfreude. Die Speisekarte des Krumpendorfer See.Gast.Haus geht mit der Saison, wie auch jene des See-Restaurants Kropfitschbad, wo man erste Reihe fußfrei am Wasser frühstücken kann.