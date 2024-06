Das Haus am Domplatz, genauer gesagt in der Karfreitstraße 20, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Einst war ein Teppichladen dort untergebracht, auch ein Friseur bot dort seine Dienste an. Zwischenzeitlich wurden die Räumlichkeiten auch für ein Bordell genutzt. Zuletzt allerdings bot es als Klagenfurter „City Hotel zum Domplatz“ zahlreichen Gästen eine zentrale Unterkunft.

Im November 2021 schloss der Betrieb seine Pforten. Das Objekt wurde auf diversen Immobilien-Portalen zum Kauf angeboten – damals um 1,1 Millionen Euro. Jetzt holten Andrea Rathofer und Patrick Quantschnig das Hotel wieder aus seinem kurzen Dornröschenschlaf. Die beiden wollen an alte Traditionen anschließen und mit dem Innenstadthotel Touristen und Geschäftsreisenden eine perfekte Lage im Zentrum von Klagenfurt bieten.

Andrea Rathofer und Patrick Quantschnig investierten in das Hotel © DieDA/KK

„Wir haben aus der Kleinen Zeitung von dem Verkauf erfahren“, erzählt Quantschnig, der sich aber zur genauen Kaufsumme nicht äußern will. „Wir haben die Immobilie besichtigt und sofort gewusst, daraus könnte man ein kleines Boutiquehotel machen“, ergänzt Rathofer.

Das Boutique-Hotel verfügt über zehn Doppelzimmer © DieDa/KK

Gesagt, getan. Den knapp 700 Quadratmetern Etagenfläche hat das Duo einen neuen Anstrich verpasst. „Wir haben mit dem gearbeitet, was da ist. Wir haben den Altbestand saniert, aber nichts umgebaut“, erklärt das Duo. Die insgesamt zehn Doppelzimmer, die künftig den Gästen zur Verfügung stehen, sind nicht nur vom Grundriss her individuell, sondern auch von der Ausstattung. Einzig die Badezimmer mit Dusche eint die Zimmer. Das Hotel wird als „Self-Check-in“ geführt, das heißt 24 Stunden, sieben Tage die Woche können Gäste selbstständig ein- und auschecken. In Summe wurden 300.000 Euro investiert. Neu ist der Name: Statt City-Hotel am Domplatz heißt es jetzt „Hotel zum Domplatz“.

Jedem Zimmer wurde eine persönliche Note verliehen © DieDa/KK

Die, im Haus angelegte Gastronomie im Erdgeschoß wurde extern vergeben. Ein junges, dynamisches Team will mit dem Restaurant „Zweierlei“, das a la Carte-Frühstück, Mittagessen und Take-away anbietet, durchstarten. Besonders erfreulich: Bereits vor der offiziellen Eröffnung Anfang Juni war das Hotel, in dem übrigens auch Hunde willkommen sind, sehr gut gebucht. „Vor allem zu den Großevents, wie Starnacht, Ironman oder Rammstein, sind wir ausgebucht“, freuen sich die neuen Hotelbetreiber. Ein Zimmer kostet die Nacht rund 100 Euro, Buchungen erfolgen über die Plattform Booking.com oder über die Homepage des Innenstadthotels.