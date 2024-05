Am ehemaligen AGM-Areal im Osten von Klagenfurt eröffnet Transgourmet am 13. Juni seinen zweiten Standort in Kärnten - nach Villach. 35 Millionen Euro wurden in die Errichtung des Marktes, der Abholung und Zustellung anbietet, investiert. Transgourmet Klagenfurt versorgt künftig Gastronomie- und Tourismusbetriebe sowie Gewerbetreibende in Mittel- und Unterkärnten.

Die Erföffnung findet am 13. Juni statt © Markus Traussnig

120 Mitarbeiter am Werk

Vom Start weg wurden 80 neue Arbeitsplätze geschaffen, wie das Unternehmen mitteilt, im Vollbetrieb werden über 120 Mitarbeitende in Klagenfurt tätig sein. Bewusst forciert wird die Kooperation mit regionalen Lieferanten. Auf mehr als 3200 Quadratmeter Verkaufsfläche werden 19.000 Artikel angeboten: Frisch-Fisch, Fleisch sowie Obst und Gemüse, Spezialitäten für die Hauben-Gastronomie und umfangreiche Bio- und Nachhaltigkeits-Angebote sind im Sortiment.