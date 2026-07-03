Es ist ein glatter Freispruch, über den sich die 22-jährige Steirerin nur bedingt freuen kann: Im Prozess am Grazer Straflandesgericht ist zwar gerade ihre Unschuld bewiesen worden. Aufgrund der Anschuldigungen einer anderen Polizistin und wegen der daraus resultierenden Anzeige hat die junge Frau zuvor aber ihren Job bei der Exekutive verloren.

„Es war eine geplante Intrige von Kollegen gegen meine Mandantin“, fand Anwalt Gerd Krassnig in seinem Schlussplädoyer klare Worte. „Bei der Polizei, das war ihr absoluter Traumjob. Doch der Traum ist geplatzt.“ Die Vorwürfe gegen die 22-Jährige lösten sich im Laufe des Prozesses zur Gänze in Luft auf. Es folgte ein „glatter Freispruch“, wie Richterin Michaela Lapanje festhielt. Eine gefährliche Drohung, die der Angeklagten vorgeworfen worden war, ist laut der Vorsitzenden „nicht beweisbar“ gewesen.

Vorwurf der gefährlichen Drohung: Freispruch

Wie konnte es aber soweit kommen? Eine Kollegin hat den Freund der 22-Jährigen auf Instagram kontaktiert, eine Anfrage abgeschickt. Was der Angeklagten missfiel, am Telefon wollten sich die Frauen danach das Ganze ausreden. Dabei soll die nunmehrige Ex-Polizistin gedroht haben: „Pass auf, was du tust, sonst wird dich mein Freund schlagen.“ Laut Anklage hätte sie damit das Opfer „mit zumindest einer Verletzung am Körper bedroht, um sie in Furcht und Unruhe zu versetzen“. Gestützt wurde die Anklage auch auf die Aussage einer anderen Polizistin, die das Gespräch verfolgt haben will.

„Ein Lügenkonstrukt“

„Die Strafanzeige der Frau wurde zum Bumerang für das vermeintliche Opfer“, hielt Anwalt Krassnig abschließend fest, „das Ganze war ein komplettes Lügenkonstrukt“. Tatsächlich hat das „Opfer“ mehrmals Vorfälle in der Verhandlung geschildert, die andere so nicht bestätigen konnten. So sei sie beispielsweise von der 22-Jährigen angeblich auch im Dienst „gemobbt und beschimpft worden“. Bloß war diese, das zeigt der Dienstplan, damals gar nicht im Dienst gestanden ...

Nach dem Freispruch kündigt die Staatsanwaltschaft Konsequenzen an: Gegen das „Opfer“ und eine weitere Beamtin wird nun wegen Verleumdung und Falschaussage ermittelt. Die Auslöserin der Causa ist momentan, wie sie erklärt, nicht im Dienst: „Ich bin im Krankenstand wegen der Angeklagten. Der Prozess und der Vorfall belasten mich“, begründete sie. Im Prozess hat die Frau noch 1000 Euro von der Angeklagten gefordert. „Sie können aber nur Rechnungen über 220 Euro für die psychologischen Sitzungen vorlegen“, hielt Richterin Lapanje entgegen. „Ich weiß schon, dass die 1000 Euro höher angesetzt sind. Aber ich hab zu meinen energetischen Sitzungen auch hinfahren und den Tank und Tabletten zahlen müssen ...“

Kein Rechtsanspruch auf Wiedereintritt

Wie geht es für die Freigesprochene weiter? „Da meine Mandantin nicht gekündigt wurde, sondern ihr Vertrag ausgelaufen ist, hat sie keinen Rechtsanspruch auf Wiedereintritt“, erklärt Anwalt Gerd Krassnig im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Mit Hilfe der Gewerkschaft werde man aber einen Vorstoß unternehmen: „Auf solche engagierte Beamtinnen kann die Polizei nicht verzichten“, findet der Jurist. Unverständnis äußert er über die damalige Vorgehensweise: „Aufgrund der Anzeige wurde meine Mandantin zur Personalchefin zitiert und ihr mitgeteilt, dass ihr Dienstvertrag nicht verlängert werde. Obwohl es damals noch nicht einmal eine Beschuldigteneinvernahme mit ihr gegeben hat.“