Es war eine remporeiche, riskante Verfolgungsjagd, die sich Polizei und zwei E-Scooter-Lenker lieferten. Die zwei Raser wollten sich einer Anhaltung durch Polizeikräfte entziehen – es kam in der Folge zur Gefährdung von Fußgängern und der Beschädigung eines Dienstwagens der Polizei.

Polizeikräfte führten Donnerstagabend gegen 19:35 Uhr am Murradweg Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden sie auf zwei Jugendliche aufmerksam, die mit E-Scootern mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süden unterwegs waren. Da der Verdacht eines Diebstahls bestand, sollten die beiden angehalten und kontrolliert werden.

Anhaltezeichen ignoriert: Auf der Flucht

Die Jugendlichen missachteten jedoch die Anhaltezeichen und flüchteten über den Murradweg (R2) Richtung Süden. Mehrere Personen mussten zur Seite springen, um eine Kollision mit dem E-Scooter zu verhindern. Ein weiterer Anhalteversuch im Bereich der Murfelderstraße blieb ebenfalls erfolglos.

In der Folge wurde im Bereich des Gasrohrsteges ein Streifenwagen gut sichtbar (mit eingeschaltetem Blaulicht) quer zum Radweg positioniert. Während einem Jugendlichen die Flucht gelang, kollidierte der zweite beim Versuch, am Auto vorbeizufahren, mit dessen Front und kam zu Sturz. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

Hinweise erbeten

Die weiteren Ermittlungen laufen. Personen, die durch die Fahrweise der beiden E-Scooter-Lenker gefährdet wurden, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Jakomini unter der Telefonnummer 059133/6583-100 zu melden.