Ja, es war wohl ein Fehler von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), dass er die Hilferufe der Betreiberin des Pammerbades zu lange ignoriert hat. Sie hätte damals eine Förderung für eine Sanierung gebraucht und wollte irgendwann nicht mehr länger betteln. 2004 sperrte sie die über Jahrzehnte privat geführte Oase zu, in der wohl Zigtausende Grazer Kinder Schwimmen gelernt haben. Seither gab es viele Versuche der Stadtpolitik, die Anlage wieder aufsperren zu können. Doch die Besitzerin ließ sie abblitzen.

Im Osten fehlt seitdem ein großes Freibad, was gerade bei der Hitze der letzten Wochen besonders schmerzt. Das kleine Magerl in Geidorf und das Bad Ragnitz in Ries platzen jetzt aus allen Nähten. Nun könnte die Stadt das Areal in Waltendorf kaufen, um die Anlage aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Es ist keine Frage, dass das sehr viel Geld kosten würde. Aber in einer immer noch wachsenden Stadt geht es auch darum, die Infrastruktur in Sachen Lebensqualität auch auszubauen.

KPÖ in Opposition wollte das Bad wiederbeleben

Die Opposition hat Nagl damals vor sich hergetrieben. 2019 tönten die Kommunisten gar: „Dieses Bad will die KPÖ wiedereröffnen. Bei gutem Willen wäre es sicher möglich, diese wunderbare Anlage ab Sommer 2020 wieder zu reaktivieren“, sagten sie Richtung Stadt und Holding Graz.

Wir schreiben 2026. Graz hat mit Elke Kahr seit fünf Jahren eine kommunistische Bürgermeisterin, der das Gemeinwohl wichtig ist. In der Koalition mit den Grünen und der SPÖ haben sie sich ein lebenswertes Graz auf die Fahnen geschrieben. Doch ihr Finanzstadtrat Manfred Eber steht beim Pammerbad offenbar auf der Bremse.

Gerne erinnern wir deshalb im Schweiße unseres Angesichts die KPÖ an ihre klare Haltung von 2019 und nehmen sie da auch beim Wort: Dieses Bad soll die KPÖ wiedereröffnen!