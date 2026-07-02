Fast 22 Jahre ist es her, dass das legendäre Pammerbad mit seiner wunderschönen Parkanlage, einem großen Schwimm- und einem Kinderbecken seine Tore geschlossen hat. Davor hatte es mehrere Hilferufe der privaten Betreiberin an die Stadt Graz gegeben, weil sie allein die Sanierung nicht stemmen konnte. Als das Rathaus zumindest Verhandlungsbereitschaft zeigte, hatte die Besitzerin es schon satt und zog den Schlussstrich. Danach: Bauträger hatten Appetit auf den Grund, der aber nur für Freizeit und Sport gewidmet ist. Die Politik diskutierte mehrfach, wie die Stadt das Bad doch noch retten könnte. Die Besitzerin schüttelte den Kopf.

Bauträger träumten schon von der Verbauung mit Luxuswohnungen © Immovest

Nun gibt es die letzte Chance, dieses Freizeitparadies mit den inzwischen heruntergekommenen Anlagen doch noch aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Die Besitzerin hat der Stadt das 8200 Quadratmeter große Areal nämlich zum Kauf angeboten. Der Preis liegt bei knapp zehn Millionen Euro. Das Rathaus hat den Grund nämlich als Vorbehaltsfläche mit öffentlichem Interesse für ein Bad ausgewiesen. Damit hat die Stadt ein Vorkaufsrecht. Greift die Stadt aber nicht innerhalb eines Jahres zu, kann die Besitzerin den Grund verkaufen. Eine Widmung für Wohnbau gibt es deshalb freilich noch nicht. Aber das Aus fürs Bad wäre damit besiegelt. Und das Anbot liegt schon länger im Rathaus: Die Uhr tickt also immer lauter.

2019 machten sich die Kommunisten stark fürs Bad © Screenshot/KPÖ

Alle wollten schon das Pammerbad retten

So gut wie jede Partei hat sich in den vergangenen Jahren für das Comeback des Bades stark gemacht, insbesonders auch die jetzige Bürgermeisterinnenpartei KPÖ, die gerade die nächste Koalition verhandelt. 2019 titelte die Partei selbst: Dieses Bad will die KPÖ wiedereröffnen. Mit ein bisschen gutem Willen von Stadt und Holding Graz müsse dies doch bis 2020 gelingen, tönte der KP-Klub. Sieben Jahre später bestätigt man bei Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ), dass der städtischen Immobilienabteilung der sogenannte „Einlöseantrag“ vorliegt. Und gibt es jetzt auch so eine klare Ansage, dass man das Bad im Grazer Osten rettet? „Wir müssen jetzt einmal den Preis verhandeln“, will sich Ebers Büroleiter Stefan Herzog nicht festlegen.

Es wird wohl auch ein Thema für die Koalitionsverhandlungen. Herzogs pessimistischer Nachsatz: „Die kommende Gemeinderatsperiode steht angesichts der Budgetlage aber eher im Zeichen des Erhalts des Bestands.“ Die Regierung werde alle Hände voll zu tun haben, Öffis, Bäder in entsprechender Qualität, aber auch die Förderungen für Vereine und NGOs zu sichern. Investiere man ins Pammerbad, müsse man woanders noch kräftiger einsparen.

Millioneninvestition in das Minusgeschäft Freibad?

„Im Strategiebericht zum Budget stehen allein für 2027 rund 65 Millionen Euro an Einsparungsbedarf. Freibäder sind ein Minusgeschäft. Mit den bestehenden schreibt die Stadt einen jährlichen Abgang von 3,6 Millionen Euro“, gibt man bei Eber zu bedenken. Klar ist auch: Mit dem Kaufpreis ist das Freibad noch nicht gerettet. Bei dem aktuellen Zustand geht es um eine millionenschwere Investition, um die einstige Freizeitoase mit moderner Pool-Technik, neuem Kabinentrakt, Sanitäranlagen und neuem Buffet aus dem Dornröschenschlaf zu holen.