„Die Stadt kauft das Grundstück zu einem ,Phantasiepreis‘, Gebäude und Badeinfrastruktur werden saniert bzw. erneuert und dann die laufenden Betriebskosten stemmen“, sieht unser Leser Kurt Könighofer durchaus Probleme bei der Überlegung, das Grazer Pammerbad in Waltendorf zu retten.

Wie berichtet, liegt der Stadt ja von den Besitzern ein Kaufangebot vor. Kostenpunkt: Knapp zehn Millionen Euro. „Die Idee, den Kauf mitfinanzieren zu lassen durch Bürgerbeteiligung, Firmen, Banken, Versicherungen etc. finde ich überlegenswert“, meint Könighofer weiter: „Es sollten allerdings die Verkäufer der Liegenschaften als erste ihren Beitrag leisten und die überhöhten Verkaufspreise stark reduzieren!“

„Radwegprojekte streichen, Bad retten“

Auch unser Leser Anton Roll bedrängt die Politik: „Die Rettung des historischen Pammerbades ist das Gebot der Stunde. Um zu verhindern, dass ein Bauträger dieses Naturjuwel zupflastert, muss die Stadt Graz dieses Areal erwerben. Um die erforderlichen Mittel sicherzustellen, sind diese daher umzuschichten.“ Er schlägt vor, im Gegenzug einige Radwege und Fahrradstraßen zu streichen.

Es gibt auch Schreiben direkt an den Autor (keine Leserbriefe, daher keine Namensnennungen), die ob des gewaltigen Investments, das für Kauf, Sanierung und Betrieb nötig wäre, vor der Wiederbelebung des Pammerbades entschieden abraten.

Online kann man sich fürs Pammerbad einsetzen

Im Internet auf „We Act!“ hat Christian Friedrich indes am Wochenende eine Petition gestartet: „Letzte Chance für das Pammerbad (Graz) - wir müssen jetzt handeln!“ Am frühen Montagnachmittag hatte diese ihr Ziel von 1000 Unterschriften schon fast erreicht. Die Forderung: „Der Stadt Graz liegt die einmalige Möglichkeit vor, das traditionsreiche Pammerbad zu erwerben und für die Bevölkerung zu erhalten. Wenn diese Chance jetzt nicht genutzt wird, droht das Areal endgültig verloren zu gehen. Wir fordern den Grazer Gemeinderat und die Stadtregierung auf, den Ankauf ernsthaft zu prüfen und alles zu unternehmen, um das Pammerbad als öffentlich zugänglichen Erholungsraum wiederzubeleben.“

Weitere Lesermeinungen

Gertrude Magdalenz: „Wenige Tage nach der Wahl diese Botschaft in der Zeitung. Wen wundert es, Schulden, die vor der Wahl unter den Tisch gekehrt wurden, erlauben keine Reaktivierung des Bades. Natürlich ist auch Frau Schwentner dieser Meinung. Die nächste Radautobahn kostet sicher mehr, aber … Herr Hecke bringt es auf den Punkt: Wo ein Wille – da auch ein Weg. Aber vor der Wahl ist nach der Wahl. Liebe KPÖ-Wähler, fragt euch, wie die soziale Frau Kahr so viele Schulden anhäufen konnte. Nach der Ruine Gösting nun das Pammerbad. Was wird als Nächstes nicht mehr finanzierbar sein?“

Crowdfunding als Lösung?

Helga Mitterhauser-Dubian: „Was kann ich bloß schreiben, um unserer hochgeschätzten, frisch am Sonntag bestätigten Stadtmutter, Frau Bürgermeisterin Elke Kahr, zu vermitteln, wie unfassbar wichtig das Pammerbad im Osten der Stadt wäre? Wir haben eben 14 Tage Hitzehölle hinter uns und bei weitem nicht alle hier im Osten haben aufgrund der hügeligen Topografie einen Pool. Wozu auch. Dieses märchenhafte Bad, in einem der schönsten Baumhaine der Stadt gelegen, würde allen Anrainern sämtliche Träume von Freizeit und Erfrischung erfüllen. Wir warten alle schon so sehnsuchtsvoll auf „unser“ Bad hier im Osten, das es ja schon gibt! Graz-Waltendorf hat so viele neue Bewohner seit damals dazubekommen. Der Bezirk wurde maßgeblich verdichtet. Liebe Frau Bürgermeisterin, was halten Sie von einem Bürger-Crowdfunding hier im Osten, um Ihnen finanziell zu helfen? Wir wünschen uns alle das Pammerbad so sehr zurück und viele wären sicher zu vielem bereit.“

Margret Moser: Auch da sollten wieder einmal Elke Kahr und ihre Partei etwas retten, was Bürgermeister Siegfried Nagl, der ja, wie wir wissen, viel größere Pläne hatte, verabsäumt hat. Und das zu einer Zeit, wo er praktisch unumschränkt „herrschen“ konnte und die Finanzlage eine ganz andere war. Jetzt die KPÖ an ihre Versprechungen erinnern, kann man machen, aber ganz fair ist das nicht. Und vor allem leicht gesagt und so dahingeschrieben …