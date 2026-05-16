In Graz herrscht Wahlkampf, alle Parteien sammeln ihre Kräfte für die anhebende heiße Phase. Nur die Freiheitlichen kommen nicht und nicht zur Ruhe. Letzte Kuriosität: Gerade wunderte man sich in der Politblase noch, dass die Blauen vergessen hatten, die Medien zu ihrem großen Wahlkampfauftakt in der Grazer Seifenfabrik einzuladen. Tags darauf dämmert es, was ein Grund sein könnte: In der FPÖ krachte es diese Woche so richtig.

Nur zwei Tage vor diesem feierlichen Auftakt sind mit Bernhard Dohr und Fabian Gutschreiter gleich zwei stellvertretende FPÖ-Obleute per Notverordnungsrecht aus der Partei ausgeschlossen worden. Um dies anwenden zu können, müssen ein massives parteischädigendes Verhalten und Gefahr in Verzug vorliegen. Es braucht dafür das grüne Licht des Landesparteichefs Mario Kunasek und den Segen des Landesparteivorstandes. Letzterer tagte kurz vor dem Wahlkampfauftakt und bestätigte die Ausschlüsse einstimmig. Bernhard Dohr ist damit nicht nur aus der Partei, sondern auch von der Kandidatenliste zur Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni geflogen. Mit Platz drei war dem früheren Pressesprecher des wegen des Finanzskandals zurückgetretenen blauen Ex-Vizebürgermeisters Mario Eustacchio ein Mandat sicher.

Bei der Listenpräsentation noch ein Team: Bernhard Dohr und Spitzenkandidat René Apfelknab © KLZ / Gerald Winter-Pölsler

Dass die FPÖ die Medien nicht in die Seifenfabrik eingeladen hat, könnte wohl auf diesen Wirbel zurückzuführen sein. Wollte man verhindern, dass Dohrs Streichung von der Kandidatenliste auffällt, dass das böse Blut bei den Freiheitlichen ruchbar und der Partei-Event dadurch überschatten würde? „Nein, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, betont der Klubchef im Landtag Marco Triller, der den Ausschluss auf unsere Anfrage hin bestätigt. Jedenfalls konnten sich Mario Kunasek und René Apfelknab so im Kampfgrinsen vor den eigenen Parteifotografen üben, um dann Bilder mit guter Miene und voll Zuversicht an die Presse aussenden zu können. Immerhin nennt sich Apfelknab ja „Bürgermeister-Kandidat“. In den aktuellen Umfragen liegen die Blauen rund um die 18 Prozent zumeist auf Platz drei hinter der KPÖ an der Spitze und der ÖVP.

Jugendliche Zuversicht wollten die Grazer Freiheitlichen in der Seifenfabrik ausstrahlen © Mario Gimpel

Über Chats gestolpert?

Welcher Sündenfall der Grund für den hochkantigen Rauswurf war, wollte man seitens der Landespartei gestern nicht im Detail verraten. Auch in der Stadtleitung und im Landesparteivorstand sind die Verfehlungen nicht näher benannt worden. Diese können die Betroffenen beim Parteigericht erfahren, falls sie den Ausschluss bekämpfen wollen, so Triller. Laut Gerüchteküche drehe es sich auch in diesem Fall wieder einmal um Chatnachrichten. Was ist da dran? „Damit wird sich das Parteigericht auseinandersetzen, falls die beiden berufen“, will sich Klubchef Triller nicht in die Karten schauen lassen. Nachsatz: „Aber so wird keiner ausgeschlossen, der sich nichts zuschulden hat kommen lassen.“ Per Aussendung ergänzten die Blauen: Dohr und Gutschreiter hätten in den letzten Monaten ein Verhalten gezeigt, dass als systematische Illoyalität gegenüber der Partei zu werten sei und den Zusammenhalt der Partei gefährde.

Der Grazer FPÖ-Chef Axel Kassegger und sein Ex-Stellvertreter Fabian Gutschreiter © FPÖ

Die beiden Ausgeschlossenen waren gestern von der Kleinen Zeitung für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Im Fall Dohr ist aber eines wohl jetzt schon klar: Selbst wenn sein Ausschluss aufgehoben wird, in den Gemeinderat wird er nicht einziehen können. Denn die Frist für die Wahlliste ist nächsten Freitag, dann kann man sie nicht mehr ändern. Inzwischen sind die Kandidierenden ab Listenplatz vier einfach nach vorgerückt.

Aufregung auch um den Listenfünften

Die Grazer Freiheitlichen, die seit Jahren mit den Ermittlungen zum blauen Finanzskandal in Graz zu kämpfen haben, kommen aus den Turbulenzen also weiter nicht heraus. Zuletzt hat es ja Aufregung gegeben, als mit Dominik Hausjell ein weiterer blauer Stadtpolitiker in die Schlagzeilen geraten ist. Der Ex-FPÖ-Politiker Alexis Pascuttini hatte ihn gegenüber der Staatsanwaltschaft als Informant geoutet, der ihm Material in Sachen Finanzskandal gegen die Partei geliefert habe (wir berichteten). Hausjell, der bei der Graz-Wahl nunmehr auf Platz fünf kandidieren wird und Pressesprecher im Büro von Landesrätin Claudia Holzer ist, bestritt das gegenüber der Kleinen Zeitung vehement. In der FPÖ-Stadtleitung drängte man aber darauf, sich von Hausjell zu trennen. Doch die Landespartei soll sich schützend vor ihn gestellt und ihn gerettet haben. Auch hier gab es schon Unmut. Ob das eine mit dem anderen zu tun hat? Die FPÖ gibt da keine Details preis. Die Unruhe wächst aber intern. Auch weil die Blauen in Bund und Land ja in Umfragen längst weit über 30 Prozent, in Graz aber unter der 20-Prozent-Marke liegen.