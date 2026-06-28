Felix Steinle

Ressortleiter-Stellvertreter Sport

Von klein auf aktiv und passiv sportbegeistert, leider aktiv in keinem Bereich annähernd so talentiert gewesen, um daraus einen Beruf machen zu können. Nach dem Master an der Uni Graz und einigen beruflichen Zwischenstationen seit 2014 bei der Kleinen Zeitung, erst im News-Ressort und seit 2018 im Sportressort. Hauptaugenmerk: Tennis, (internationaler) Fußball, Handball und Golf.