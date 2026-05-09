Michael Wappl

Video-Producer

Hineingeschnuppert in die Branche habe ich schon als Jugendlicher bei einem Zeitungsprojekt der Stadt Graz. Nach meinem Anglistik Studium zog es mich in die Riege der Pressefotografen und bald auch weiter in Richtung TV-Journalismus. Im Team von ATV Aktuell in der Steiermark verbrachte ich als Reporter die nächsten 15 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit. Daneben ergriff ich im November 2016 die Chance als Video-Reporter und Kameramann freiberuflich für die Kleine Zeitung Video-Beiträge zu gestalten. Seit März 2025 mache ich das nun als Teil des Video-Teams der Kleinen Zeitung.