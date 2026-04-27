Lukas Kohlmaier
Video-Producer
1996 in der Südoststeiermark geboren. Nach dreijährigem Medientechnik und -Design Studium und einem kurzen Abstecher in die Selbstständigkeit, nun seit 2021 bei der Kleinen Zeitung im Bereich Video tätig. Die kraniale Festplatte wurde in vergangenen Jahren hauptsächlich mit Informationen zu Videoproduktion, Motorsport, e-Sport und zu vielen Memes befüllt (würden manche behaupten). Im professionellen Rahmen ein Verfechter von ausgefallenen Ideen und ehrlichem, KI-freiem Content.
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