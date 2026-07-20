Marion Mayr

Redakteurin News & Social Media

Jahrgang 1994, in Graz zur Schule gegangen und sesshaft geworden. Beruflich vielseitige Erfahrungen gesammelt - von Gastro über Bankenwesen bis hin zur Styria Media Group. Seit Jänner 2021 Teil des Social-Media-Teams der Kleinen Zeitung. Entwicklung von Social-Media-Strategien sowie grafische Aufbereitung von Postings für Instagram, Facebook und Co., tritt als Host vor die Kamera und schneidet die Videos dann selbst. Schreibt aber auch gerne über Menschen und deren Geschichten. Veranstaltet seit 2024 Workshop für Schülerinnen und Schüler seit 2025 auch für Lehrkräfte über Desinformation (Fake News), Social Media und den Journalismus in Kooperation mit Lie Detectors.