„Im Südwesten Europas – über Frankreich – baut sich erneut große Hitze auf. Wir befinden uns am östlichen Rand davon. Noch gibt es Unsicherheiten, ob eine Störung aus Norden bei uns eine neuerliche Hitzewelle vielleicht noch abwenden kann, aber es sieht zunehmend danach aus, dass es wieder sehr heiß wird“, Christoph Matella, Meteorologe der Ubimet. In Kärnten und Osttirol seien deshalb schon diese Woche wieder bis zu 36 Grad möglich.

Vorerst liegen Kärnten und Osttirol im Einflussbereich einer nordwestlichen Höhenströmung: „Das leicht fönige Schauerwetter regnet damit zumeist an der nördlichen Seite der Alpen ab, bevor es Kärnten erreichen kann“, sagt Matella. Der Montag werde ein Mix aus Sonne und Wolken werden. „Am Nachmittag sind in Unterkärnten einzelnen Gewitter möglich, aber es besteht keinerlei Unwettergefahr“, sagt der Meteorologe. Die Höchstwerte werden in Kärnten leicht gedämpft, bei normalen sommerlichen Werten zwischen 24 und 29 Grad liegen. Ähnliche Temperaturen erwartet Matella auch im Lienzer Becken, wo es am Montag durchweg trocken bleiben werde.

Neue Hitzewelle?

Bereits der Dienstag werde sonniger: „Nur wenige harmlose Schleierwolken könnten über den Himmel ziehen. Die Werte gehen dann auch wieder über 30 Grad“, prognostiziert Matella. Nur über den Karnischen Alpen und den Karawanken können im Laufe des Tages einige wenige Schauer auftreten. Am Mittwoch würden ein paar mehr Wolken aufkommen, es bleibe aber beim sonnig, sommerlichen Charakter mit erneut hohen Temperaturen zwischen 27 und 32 Grad. „Kleinere Schauer sind nur in den Hohen Tauern zu erwarten, im Tal werden wir davon kaum etwas mitbekommen“, sagt der Meteorologe.

Heißes Wochenende

Spätestens ab Donnerstag erwartet Matella Temperaturen über 30 Grad: „Bis zum Wochenende sind 34 bis 36 Grad zu erwarten. Kommt keine Störung aus dem Norden markiert die Woche wahrscheinlich den Beginn der nächsten Hitzewelle“, so Matella. Hauptproblem werde erneut die Trockenheit werden, denn es sei kaum Niederschlag in Sicht: „Nicht einmal vernünftige Gewitterlagen mit verbreitet Schauern, wenn, dann sind nur vereinzelt sehr lokale Gewitter möglich“.