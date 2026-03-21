Julia Haslebner

Redakteurin Regionalredaktion Leibnitz & Deutschlandsberg

Geboren in den 90er-Jahren, als die „Bravo“ regierte, alle Welt zu „Rythm is a dancer“ von Snap! tanzte und Adidas-Knopfhosen „in“ waren. Von Kindesbeinen an am Schreiben, Neugierig-Sein und Hinterfragen. Die Reise zum Germanistik-Studium angetreten, danach in die Welt von Marketing/PR eingetaucht. Im August 2022 in den sicheren Hafen der Regionalredaktion in Leibnitz eingelaufen. Den südsteirischen Weinbergen seitdem widerstandslos ergeben. Und nun: am Aufspüren von bewegenden Geschichten, Menschen und Geschehnissen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg.