Julian Melichar

Stv. Chef vom Dienst/Print

1997 in Graz geboren, Studium der Geschichte. Nach Jahren als „Freier Journalist“ in verschiedenen Ressorts (u.a. Bundesland und Kultur) und Redakteur in der Außenpolitik seit 2024 stellvertretender Chef vom Dienst (Print). Hinterfragt gerne festgefahrene Meinungen. Spielt in zwei Bands die Stromgitarre (am liebsten Fender Telecaster und Jazzmaster) und steht auch sonst immer unter Strom. Liebt den Geruch von Zeitungspapier, Javier Marias, The Cure, Spanien und den FC Liverpool. Journalist aus Prinzip.