Franz-Stefan Gady

Politikberater und Militäranalyst

Franz-Stefan Gady, Kolumnist der Kleinen Zeitung, zählt zu den führenden Militäranalysten im deutsch- und englischsprachigen Raum. Er ist Adjunct Senior Fellow am Center for New American Security in Washington. Gady ist Autor des für den Deutschen Sachbuchpreis 2025 sowie den NDR Sachbuchpreis nominierten Buchs „Die Rückkehr des Krieges“. Sein jüngstes Buch: „Der Überfall. Wenn der Krieg zu uns kommt“ (Molden, 2026). Der gebürtige Steirer publiziert zudem u.a. im Foreign Policy Magazine sowie in der Financial Times.