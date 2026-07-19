Harald Hofer

Redakteur Regionalbüro Hartberg-Fürstenfeld

Geboren 1969 in Graz, aufgewachsen in Gleisdorf. Nach der Matura 1987 ein erfolgloser Versuch, ein Technik-Studium (Telematik) zu absolvieren. 1989 dann die Möglichkeit, über die Lehrredaktion der Kleinen Zeitung in den Journalismus einzusteigen. Seit 1990 Redakteur in der Regionalredaktion Hartberg, unterbrochen von acht Monaten im Jahr 1993/94 beim Bundesheer.Der regionale Journalismus ist meine Leidenschaft. Dort sind die Geschichten zu Hause, welche die Menschen unmittelbar betreffen und bewegen.Themenschwerpunkte: Region Hartberg-Fürstenfeld, Print-Produktion