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Chronik
Nächster Anlauf für einen Bebauungsplan am Schießbühel
von
Hans Breitegger
Graz und Umgebung
Unterschrift von Ex-Bürgermeister auch auf Formularen nach seiner Amtszeit
von
Hans Breitegger
Chronik
Verfahrensmängel bei Umwidmungen: Zweite Klage steht ins Haus
von
Nina Müller
und
Hans Breitegger
Chronik
Verfassungswidrig? Höchstgericht prüft Informationsfreiheitsgesetz
von
Gerald Winter-Pölsler
und
Hans Breitegger
Chronik
Am Schießbühel: Land droht mit Aufhebung des Flächenwidmungsplans
von
Hans Breitegger
Chronik
Neues Verkehrsgutachten bremst umstrittenes Bauprojekt
von
Gerald Winter-Pölsler
und
Hans Breitegger
Chronik
Gericht kippt Bescheid zur Leerstandsabgabe: „Das darf nicht als Einzelfall abgetan werden“
von
Hans Breitegger
Chronik
Landesgericht hebt Bescheid zur Leerstandsabgabe auf
von
Hans Breitegger
Chronik
Beschlüsse ungültig? Wie ein Ort mit der Flächenwidmung kämpft
von
Hans Breitegger
Chronik
Polizei vermutet Straftat: Verzweifelte Suche nach Grazer Influencerin, schon drei Männer festgenommen
von
Michael Kloiber
,
Simone Rendl
,
Gerald Winter-Pölsler
und
Hans Breitegger
Chronik
Die Räuber-Zwillinge und ihr geplatzter Traum vom Pferdehof
von
Hans Breitegger
und
David Knes
Chronik
Wärmepumpen-Streit: Jetzt schaltet sich auch die Volksanwaltschaft ein
von
Hans Breitegger
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