Die Schülerin Karin Müller, 19 Jahre alt , aus Bisamberg in Niederösterreich, musste sterben, weil sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Die junge Frau verschwand Anfang Juni 1995 in Palfau, Bezirk Liezen, spurlos. Es war an jenem Wochenende, an dem auch der Filmproduzent Wolfgang Christian O. (damals 38 Jahre alt) mit seinem auffälligen weißen Peugeot 504, Wiener Kennzeichen W 756.363 in der Gegend gesehen wurde. Doch niemand brachte den Mann mit dem Verschwinden der Schülerin in Verbindung.