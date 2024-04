Alles begann mit einem 500-Schilling-Schein. Damit zündete sich einer von zwei Bankräubern in einem Gasthaus in Faßlberg (Graz-Umgebung) eine Zigarette an. Und davon wiederum erfuhr Bezirksinspektor Manfred Hadler vom Gendarmerieposten St. Radegund bei Einbruchermittlungen. Schließlich konnten er und seine Kollegen zwei Namen eruieren: Karl P. (22), ein Ex-Bundesheerranger und Johann M. (21), ein arbeitsloser Installateur, beide aus Graz.