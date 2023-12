„Wir sind schon alt und wollen endlich Klarheit haben. Wer hat unseren Sohn auf dem Gewissen? Es tauchen immer wieder mehrere Namen auf. Der Fall muss doch zu klären sein“, hofft der Vater des Opfers, Johann Weber, und will für zweckdienliche Hinweise 10.000 Euro Belohnung aussetzen.

Was war damals, in den frühen Morgenstunden des 5. Februar 1983 auf der Packer Bundesstraße im Liebocher Ortsteil Schadendorf geschehen? Der Lehrling und seine Begleiterin, eine 19-Jährige aus Lieboch, waren zu Fuß auf dem Nach-Hause-Weg – beide betrunken, der 17-jährige so sehr, dass er von der jungen Frau gestützt werden musste. Ein Auto fuhr auf die beiden zu, Weber wurde in den Straßengraben geschleudert und starb im Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt.

„Damals hat es schon Mordgerüchte gegeben“

Die Gendarmerie ging von einem Fahrerfluchtunfall aus. Der Lenker konnte nie ausgeforscht werden. Der Akt wurde abgelegt. „Damals hat es schon Mordgerüchte gegeben. In den Gasthäusern, überall redete man davon, dass das kein Unfall war. Aber das hat die Gendarmen nicht interessiert“, kritisiert der Vater.

Bis 2014, dann wurde wieder ermittelt, diesmal aber wegen Mordverdachts. Auslöser dafür war ein anonymer Brief, denn die Eltern und das Landeskriminalamt erhalten hatten. Es waren konkrete Namen angeführt, auch der des Bruders der unmittelbaren Unfallzeugin, die unverletzt geblieben war, wurde genannt. Der Brief wurde am 8. August 2014 im Postamt Lannach aufgegeben, dürfte aber bereits zehn Jahre vorher geschrieben worden sein.

„Diese Frau weiß alles“

Die Kleine Zeitung berichtete 2014 exklusiv darüber und erfuhr von Zeugen weitere brisante Details. Ein Zeuge konnte sich noch ganz genau daran erinnern, dass Johann Weber eine Woche bevor er starb, von zwei Männern attackiert wurde. Bis heute bleibt dieser Zeuge dabei: „Ich habe alles gesehen. Und ich weiß noch, es ging bei der Auseinandersetzung um ein Mädchen, dass der Hansi einen der Männer ausspannen wollte.“

Es ging um jene junge Frau, die den 17-Jährigen auf dem Heimweg begleitet hat und Zeugin des Geschehens war. „Diese Frau weiß alles“, ist der Vater des Opfers überzeugt. Er hofft, dass sie ihr Schweigen bricht. 2014 wurde sie einvernommen. Ihre Aussagen brachten die Ermittler – übrigens dieselben Beamten, die schon den Unfall erhoben hatten – nicht weiter. Die Mordermittlungen gegen zwei Beschuldigte wurden von der Staatsanwaltschaft schließlich eingestellt, wie Pressesprecher Arnulf Rumbold bestätigt. Da Mord nicht verjährt, könnte der Akt wieder geöffnet werden, falls es neue Ermittlungsansätze gibt.

„Dann können wir endlich abschließen, das ist meine Hoffnung“

Die Eltern hoffen jedenfalls darauf. Denn sie erfuhren jetzt von einem weiteren Zeugen, der damals eine wichtige Beobachtung gemacht hat. „Ich war mit meinem Auto Richtung Lieboch unterwegs und wollte die beiden mitnehmen. Die Frau hat abgelehnt. Während ich mit ihnen gesprochen habe, ist der Pkw einige Male auf- und abgefahren“, erinnert sich Franz K. Er sei immer wieder auf die beiden zugefahren und im letzten Moment ausgewichen, so als wollte er sie erschrecken. K. weiß auch noch, wer im Auto saß: „Es waren der Freund von Webers Begleiterin und deren Bruder.“ Der Bruder hat sich später erhängt.

Das Ereignis selbst, hat der Zeuge nicht gesehen, da war er schon in einem Gasthaus, wo er kurze Zeit später davon erfahren hat. „Ich bin sofort mit zwei Männern hin gefahren um zu helfen.“

Irgendwann seien auch der Freund und der Bruder der 19-Jährigen aufgetaucht, so der Zeuge. „Ich habe ihnen auf den Kopf zugesagt, dass sie es waren. Sie haben alles abgestritten. Weil das Auto mit dem sie unterwegs waren, keine Beschädigung aufgewiesen hat, hat sich die Gendarmerie nicht weiter für sie interessiert. Doch jetzt, 40 Jahre später wurde bekannt, dass damals mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Fahrzeuge benutzt worden sind, um falsche Spuren zu legen.

Johann Weber: „Vielleicht will jetzt, nach so langer Zeit jemand sein Gewissen erleichtern. Dann könnten wir endlich abschließen. Das ist meine Hoffnung.“