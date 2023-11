Im Juli 2007 war der ehemalige steirische Raub- und Mordermittler Hannes Frühauf mit seiner Frau Sabine in Boric (Kroatien) aufgebrochen. Seither haben sie mit ihrem Segelboot auf den Weltmeeren Tausende Kilometer zurückgelegt. Derzeit war der Steirer aber allein unterwegs. In drei Wochen wollte sich das Paar in Bali wieder treffen.