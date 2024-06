Er hatte sich in einem Haus auf einem Anwesen in Graz-Gösting ein Zimmer gemietet. Jedesmal, wenn seine zwei kleinen Kinder zu Besuch kamen, nutzte er diese Unterkunft. So auch am 30. Mai 2005. An diesem Montag wollte der Taxifahrer seiner Tochter ein Eis aus der Gemeinschafts-Tiefkühltruhe im Keller holen.