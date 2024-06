Ein altes, aufgelassenes Gasthaus, ein Nebengebäude, Garagen, ein steiler Abhang, eine riesige asphaltierte Parkfläche – insgesamt 5400 Quadratmeter Bauland. Und 600 Quadratmeter Feldweg, der zusätzlich in Bauland umgewidmet werden soll. Ein Grazer Bauträger will am Schießbühel in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) mehrere Mehrparteienhäuser (knapp 20 Wohnungen) errichten. Die Höhen der Objekte sind laut Bebauungsplan unterschiedlich zwischen 9,4 und 12,3 Metern.