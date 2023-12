Der Leichnam des 62-jährigen Steirers, der bis zu seiner Frühpensionierung im Jahr 2002 Raub- und Mordermittler der Gendarmerie-Kriminalabteilung war, wurde am 18. November in Kupang, Indonesien, von Fischern aufgefunden. Zuvor hatte seine Frau vergeblich versucht, ihn zu erreichen. Wie berichtet, nahm den Anruf zunächst ein Mann entgegen, später hob eine Frau ab und behauptete, das Handy des Seglers am Strand gefunden zu haben.