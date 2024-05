Am 7. Oktober 1967 hatte sie tagsüber beim Besitzer Ernst Schweighofer in Obertiefenbach gearbeitet und ihren Lohn, 160 Schilling, bar auf die Hand bekommen. An diesem Tag ging Johanna Mauerhofer nicht gleich nach Hause. Sie suchte noch das Ortsgasthaus Almer auf. Diesmal trank sie keinen Most, sondern Bier – drei Flaschen in dreieinhalb Stunden. Daran werden sich Wochen später der Wirt und mehrere Gäste noch erinnern.