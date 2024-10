Der Friedhofsparkplatz, unmittelbar vor der Aufbahrungshalle in St. Kathrein am Hauenstein war am 20. Juli 1984 Schauplatz eines schauderhaften Verbrechens. „Darüber könnte man ein Drehbuch schreiben. Diese Szenen, die sich gestern Abend hier abgespielt haben, wären ausreichend Stoff für einen Fernsehkrimi – skurril und spannend zugleich“, bemerkte damals, vor 40 Jahren, ein Mordermittler am Tatort gegenüber der Kleinen Zeitung.