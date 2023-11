Personalrochaden bei der Polizei im Bezirk Graz-Umgebung: Chefinspektor Kurt Dobida, seit zwölf Jahren Chef Polizeiinspektion Gratwein, übersiedelt in das Bezirkspolizeikommando nach Seiersberg und übernimmt dort die Leitung des Verkehrsreferates. Der 53-jährige gelernte Gendarm tritt mit 1. Dezember die Nachfolge von Chefinspektor Gerhard Stefanzl an, der in den Ruhestand geht. Dobidas bisheriger erster Stellvertreter, Kontrollinspektor Robert Rieser, wird Kommandant der Polizeiinspektion Eggersdorf. Dieser Chefposten ist seit längerer Zeit schon unbesetzt.

Somit müssen in Gratwein – mit 29 Planstellen die größte Polizeiinspektion im Bezirk – zwei wichtige Posten neu besetzt werden. Bis es so weit ist, werden Abteilungsinspektor Christian Thomasser (zweiter Stellvertreter) und Bezirksinspektor Simon Götz (dritter Stellvertreter) die Leitung der Dienststelle übernehmen.