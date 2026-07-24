Christian Albrecht

Sport

„Den kennst du ja gar nicht mehr“ – ein Satz, den man sich als U30-Sportredakteur öfters gefallen lassen muss. 1997 in Graz geboren, 2020 ebendort das Journalismus-Studium abgeschlossen, wenige Monate später von der Kleinen Zeitung ablösefrei fix verpflichtet. 2021 in „Österreichs Journalist:in“ unter den 30 Besten unter 30 aufgeschienen. Auch als Singer-Songwriter aktiv, im Sommer 2022 erschien das Album „Somewhere We Go“, im Herbst 2025 die Platte „Building Castles“. Musik und Sport, es soll schlimmere Kombinationen geben – fragen Sie nach bei Jan-Pieter Martens. Und ja, den kenne ich noch.