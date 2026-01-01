Robert Breitler

Product & Data

Geboren 1976, aufgewachsen in Aflenz (Obersteiermark – nicht Hochsteiermark!) Studium der Soziologie und Geschichte in Graz, Madrid und Jerusalem. Lebt im Grazer „Speckgürtel“. Seit 2006 im Regionalressort der Kleinen Zeitung (Weiz), seit 2012 stellvertretender Ressortleiter, seit 2023 „Head of Product“.Schwerpunkte: Regionale Berichterstattung, technische und inhaltliche Weiterentwicklung des Online-Auftritts der Kleinen ZeitungInteressen neben dem Journalismus: Technik, (Kunst-)Geschichte, Posaune, Gitarre, Sprachen, Reisen, Lesen – sowie Bespaßen einer Katze.