Zum Inhalt springen
Club
Shop
Trauerportal
Werbung
Menü
Suche
Rezepte
Dossiers
Videos
Podcasts
Horoskope
Spiele
E-Paper
Wetter
Startseite
Meine Region
Top News
Sport
Rubriken
Orte
Themen
Autoren
Lukas Gigler
Sport
E-mail
Sport
„Am Ende zählen die Ergebnisse am meisten“
von
Lukas Gigler
Sport
Die Motorräder fahren der Strecke den Rang ab
Reportage
von
Lukas Gigler
Sport
Die Dominanz brach nach nur einer Saison wieder auf
von
Lukas Gigler
Sport
Der SV Kraig verliert drei Punkte und muss absteigen
von
Lukas Gigler
Sport
Klagenfurt wird wieder das Mekka des Jugendsports
von
Lukas Gigler
Sport
Der WAC holt zwei neue Spieler, gibt aber auch einen ab
von
Lukas Gigler
Sport
Für die Lions geht es jetzt ums Play-off
von
Lukas Gigler
1 / 23
Sport
Die besten Bilder der Ironkids 2026
von
Lukas Gigler
Sport
Brasilien will der 24-jährigen Durststrecke endlich ein Ende setzen
von
Lukas Gigler
Sport
Lokalmatador peilt wieder Podium an
von
Lukas Gigler
1 / 27
Sport
Die besten Momente vom Kleine-Zeitung-Company-Triathlon
von
Lukas Gigler
Sport
„Wir haben gekämpft, aber Finnland war klar spielbestimmend“
von
Lukas Gigler
Abonnent:in werden
Rubriken
Orte
Themen
Autoren
Spiele
Podcasts
Videos
Rezepte
E-Paper
Club
Gewinnspiele
Newsletter
Archiv
Steirer helfen Steirern
Kärntner in Not
Shop
Auktion
Kinderzeitung
Trauerportal
Partnersuche
Werbung
Impressum
AGB
Datenschutz
Barrierefreiheitserklärung
Hilfe
Cookie-Einstellungen
Push-Mitteilungen
System
Hell
Dunkel
© 2026, kleinezeitung.at | Kleine Zeitung GmbH | Alle Rechte vorbehalten.