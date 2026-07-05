Claudia Beer-Odebrecht

Redakteurin Bundesland-Ressort

1968 in Klagenfurt geboren. Studium der Geschichte und Germanistik an der Karl-Franzens-Universität in Graz, Doktorat in Geschichte. 2020 Abschluss des Diplomstudiums der Rechtswissenschaften an der Uni Graz. Erste journalistische Erfahrungen bei der Kronen Zeitung in Graz und der Kärntner Tageszeitung gesammelt. Seit über 20 Jahren als Redakteurin bei der Kleinen Zeitung im Einsatz. Nach Stationen im Regionalteil (Teamleiterin der Regionalbüros Klagenfurt und Mittelkärnten) im Bundesland-Ressort mit Schwerpunkt Chronik tätig. Themenschwerpunkte: Besonderes Interesse für juristische Themen, Polizeiarbeit sowie für Kriminalfälle und deren Hintergründe.