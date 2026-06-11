Im Sommer 1935 wird Jagdaufseher Peter S. im abgelegenen Hochobirgebiet bei Bad Eisenkappel erschossen – die Ermittlungen verlaufen zunächst im Sand. Erst als Monate später ein junger Knecht namens Josef tot in einer verfallenen Viehhütte gefunden wird, kommt Bewegung in den Fall. Sein Mitknecht Paul K. legt ein Geständnis ab und berichtet von einer letzten Beichte auf dem Sterbebett: Mit seinen letzten Atemzügen soll Josef gegenüber Paul gestanden haben, er selbst sei der Schütze gewesen, der den Jagdaufseher getötet hatte.

Doch der Fall wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Wer hat Josef erschossen – und warum? Wie viel von Pauls Aussage stimmt wirklich? Die Geschichte führt tief in die Zwischenkriegszeit, in eine Welt aus Armut, bäuerlicher Abhängigkeit und organisierter Wilderei.

Dieser Fall erschien auch in geschriebener Form in der Serie „Tatort Kärnten“.